Німецька ковзанярка здобула путівку на свої рекордні восьмі Олімпійські ігри
Джерело:Inside the Games
49-річна німецька ковзанярка Клаудія Пехштайн кваліфікувалася на Олімпіаду-2022 у Пекіні. Для неї це восьмі Ігри в кар'єрі.
Рекордні Ігри
Вперше спортсменка взяла участь в Олімпіаді в 1992 році у французькому Альбервілі. Їй вдалося за свою кар'єру п'ять разів стати олімпійською чемпіонкою. Німкеня На шести з семи Ігор входила до топ-5, а на п'яти вигравала медалі.
До речі Канада доєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади-2022 в Пекіні
Спортсменка виконала олімпійський норматив у масстарті на етапі Кубка світу з ковзанярського спорту в канадському Калґарі. Вона посіла 11-те місце та піднялася на 17-ту сходинку в рейтингу. Цей результат дозволив їй кваліфікувати на Олімпійські ігри у Пекіні.
Пехштайн може повторити рекорд японця Норіакі Касай. Він брав участь у восьми Олімпійських іграх.
Натомість німецька пропустила Ігри у Ванкувері. Вона мала проблеми з допінгом.
Останню медаль німецька спортсменка здобула ще у Турині-2006. Проте у 2017 році спортсменка підіймалася на п'єдестал на чемпіонаті світу. Вона здобула "срібло" на дистанції 5000 метрів.
Досягнення Пехштайн
- П'ятиразова олімпійська чемпіонка, загалом здобула дев'ять олімпійських нагород.
- Шестиразова чемпіонка світу, також має 21 срібну та 14 бронзових медалей світових першостей (41 нагорода в сумі)
- За кар'єру вона встановила шість світових і два олімпійські рекорди.