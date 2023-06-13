Жирона стильним артом привітала Циганкова з дублем у ворота Німеччини

Віктор Циганков вийшов у стартовому складі України на товариську гру проти Німеччини. Правий вінгер став автором двох голів у ворота "бундестім".

На 19-й хвилині саме Циганков зрівняв цифри на табло 1:1. А вже у другому таймі збільшив перевагу України до двох голів – 1:3.

Варте уваги Поклав на лопатки "бундестім": хто став найкращим футболістом матчу Німеччина – Україна

Порівняли із героєм мультфільму

Хоча другого голу Віктора могло не бути, якби Артем Довбик, який був перед воротами, пробив, а не віддав пас. Нападник Дніпра-1 показав, що не є егоїстом на футбольному полі.

В останні 10 хвилин українці розгубили перевагу та зіграли внічию з Німеччиною 3:3. Красива мирова у благодійному матчі на підтримку України.

Саме Циганков заслужив отримати звання найкращого футболіста матчу у складах обох збірних. За версією SofaScore, Віктор отримав бал 8.1.

Його нинішній клуб іспанська Жирона крутезним артом відреагувала на дубль Циганкова у ворота Німеччини. "Червоно-білі" презентувати українського футболіста у ролі героя мультфільму "Чорний плащ", але з синьо-жовтим плащем.

Циганков завжди готовий прийти на допомогу,

– підписали публікацію.



Крутий арт для Циганкова від Жирони / Фото іспанського клубу

Жирона далеко не вперше так красиво реагує у своїх соцмережах на дії українця на футбольному полі.

Відзначимо, що Циганков спробує допомогти Україні вже у відбіркових матчах на Євро-2024. 16 червня команда Сергія Реброва, який дебютував на чолі збірної, зіграє проти Північної Македонії. А 19 червня "синьо-жовті" зіграють зустрінуться з Мальтою.

Циганков виступає за Жирону з середини січня 2023 року. Із моменту переходу Віктор провів за іспанський колектив 19 матчів, у яких відзначився 3 голами та 6 асистами. Його контракт із "червоно-білими" розрахований до кінця червня 2027 року.