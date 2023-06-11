Нарвався на тролінг Реброва: Ярмоленко заінтригував відповіддю на питання про камбек в Динамо

Контракт Андрія з Аль-Айном завершується наприкінці червня. тому його майбутнє поки залишається в тумані. Одним із варіантів для вінгера є повернення у рідний клуб.

Минулого літа Андрій Ярмоленко вирішив залишити Вест Хем. Капітан збірної України перебрався в Аль-Айн з ОАЕ, де наставником був українець Сергій Ребров.

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Ярмоленко підписав контракт за схемою 1+1. Тож договір завершується 30 червня. але клуб має опцію пролонгації ще на рік. Різні ЗМІ повідомляють, що 33-річний футболіст близький до повернення в Динамо.

Сам же Андрій поки не коментує свою подальшу кар'єру. Ярмоленко заінтригував фанатів відповіддю на питання про трансфер у київський клуб.

Чи повернусь в Динамо? Не знаю. Подивимося, бо зараз у мене ще місяць по контракту з Аль-Айном. Я маю поважати це. Зараз я повністю зосереджений на збірній України, тому все дізнаєтеся після матчів збірних,

– заявив Ярмоленко.

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Натомість тренер збірної України Сергій Ребров напередодні спарингу з Німеччиною потролив Ярмоленка. Він вважає, що вінгер має шанси привернути уваги клубів з Бундесліги: "Це зараз хороша реклама для Андрія. У нього закінчується контракт, деякі німецькі клуби можуть побачити його".

Відзначимо, що за минулий сезон Ярмоленко провів 33 матчі за Аль-Айн, відзначившись 12 голами та чотирма результативними передачами. За Динамо Андрій виступав з 2008 по 2017 роки, вигравши з киянами три чемпіонства в УПЛ.