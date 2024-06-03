Усі зможуть побачити наш прапор, – Ребров поділився очікуваннями від гри з німцями та Євро-2024

Після закінчення клубного сезону збірна України розпочала підготовку до Євро-2024. Тренувальний збір триватиме два тижні й за цей час підопічні Реброва проведуть три товариські зустрічі.

У понеділок, 3 червня, відбудеться перший контрольний матч. У ньому "синьо-жовті" в Нюрнберзі зіграють з Німеччиною.

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Пресконференція Реброва перед матчем з німцями

Напередодні поєдинку відбулася передматчева пресконференція. Головний тренер збірної України поділився очікуваннями від гри та оцінив майбутнього суперника.

Німецька збірна має нового тренера. На мою думку, команда стала більш дисциплінованою, має хороших виконавців і в захисті, і в атаці. Порівняно з нашим минулим матчем Німеччина додала, показує результат. На жаль, вона не зможе використовувати гравців із Реала та дортмундської Боруссії. Однак у німців є широкий вибір гравців на кожну позицію,

– сказав Ребров.

Після цього Сергій Станіславович висловився про цілі збірної України на чемпіонаті Європи-2024. Він заявив, що треба рухатися від матчу до матчу та висловив упевненість у своїх підопічних:

"Ми дуже раді представляти Україну на такому турнірі. Усі зможуть побачити наш прапор на Євро. Україна прагне приєднатися до європейської сім'ї, тому важливо бути тут разом із найкращими командами континенту.

Треба сконцентруватися на кожній грі. У нас хороший баланс між молодими та досвідченими гравцями. У нас перша гра на Євро – з Румунією, ми повинні зосередитися на підготовці до неї, а далі подивимося".

. Матч Німеччина – Україна розпочнеться о 21:45. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція

Зазначимо, що Україна зустрічалася з Німеччиною 9 разів у своїй історії – 5 перемог здобула Бундестім і 4 рази була зафіксована нічия.