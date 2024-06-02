Німеччина – Україна: де та коли дивитися перший контрольний матч перед стартом Євро-2024

Національна збірна України розпочала підготовку до Євро-2024. Перший іспит підопічні Сергія Реброва складуть господарям турніру збірній Німеччини.

Перед початком континентальної першості "синьо-жовті" зіграють три товариські матчі. Серйозне випробовування для підопічних Сергія Реброва очікує вже в першій зустрічі, пише 24 Канал.

Читайте також Дозволили Луніну залишитись із Реалом: Ребров розповів, коли зірковий голкіпер приїде в збірну

Де дивитися матч Німеччина – Україна

Товариський матч Німеччина – Україна відбудеться 3 червня на стадіоні "Макс Морлок" у німецькому Нюрнберзі. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку Німеччина – Україна буде доступна на медіасервісі MEGOGO. Матч буде доступним на каналі "Megogo Футбол 1", який входить до пакету "Максимальний".

Також українські вболівальники зможуть переглянути матч Німеччина – Україна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів.

Коли наступні матчі збірної України

Нагадаємо, що в рамках підготовки до Євро-2024 "синьо-жовті" зіграють ще два матчі. Після поєдинку в Нюрнберзі підопічні Реброва вирушать до Варшави. Там 7 червня відбудеться гра проти Польщі. Останній поєдинок перед стартом Євро-2024 українці зіграють 11 червня з Молдовою у Кишиневі.

Чемпіонат Європи-2024 розпочнеться в Німеччині 14 червня. Збірна України зіграє в групі Е, де її суперниками будуть Румунія, словаччина та Бельгія. У першому турі команда Реброва зіграє з Румунією. Матч відбудеться 17 червня.

проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Німеччина – Україна. Там будуть доступні відео голів, а також найцікавіші моменти поєдинку.