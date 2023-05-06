Історична зустріч: став відомий час початку матчу Німеччина – Україна

У червні збірна України проведе товариський матч проти Німеччини. УАФ оприлюднила час початку зустрічі проти іменитого суперника.

Поєдинок Україна – Німеччина відбудеться 12 червня о 18:00 за місцевим та о 19:00 за київським часом у Бремені на стадіоні "Везерштадіон". Матч матиме історичний характер, адже зустріч проти "синьо-жовтих" буде для "Бундестім" 1000-ю в історії збірної Німеччини.

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Коли та де відбудеться товариська зустріч

Поєдинок буде благодійним, аби зібрані гроші, які будуть перераховані до фундації DFB.

Також із часом УАФ оприлюднила інструкцію придбання квитків на поєдинок.

Слід відзначити, що цей товариський та водночас благодійний матч збірна України з футболу проведе перед поєдинками кваліфікації на Євро-2024. Через чотири дні після зустрічі з Німеччиною "синьо-жовті" зіграють вже проти Північної Македонії на виїзді у Скоп'є (16 червня).

Нагадаємо, що українська збірна вже розпочала для себе відбір на чемпіонат Європи-2024. Команда Руслана Ротаня програла на "Вемблі" Англії 2:0. Голи у ворота Анатолія Трубіна забивали Букайо Сака та Гаррі Кейн.