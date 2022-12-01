Німеччина видала феєричний матч проти Коста-Рики, але вилетіла з ЧС-2022

Збірні Коста-Рики та Німеччини видали один з найбільш драматичних матчів чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі. Але обидві збірні не зуміли вийти в 1/8 фіналу ЧС-2022.

Коста-Рика – Німеччина 2:4

Голи: Тахеда, 58, Варгас, 70 – Гнабрі, 10, Гаверц, 73, 85, Фуллькруг, 89

Німеччині в цьому матчі треба було лише перемагати. І сподіватися, що Іспанія у паралельному матчі переможе Японію. Тоді б німці вийшли з групи. Зі своїм завданням "бундестім" впорався, хоч і не без проблем. Але підвела "фурія роха".

Детальніше Японія вдруге створила сенсацію на ЧС-2022: "самураї" обіграли Іспанію та пробилися в 1/8 фіналу

Німеччина забила свій перший гол у цьому матчі вже на десятій хвилині. Після прострілу Раума, Гнабрі в дотик відправив м'яч низом у дальній кут воріт. Кейлор Навас до м'яча не дотягнувся.

Далі Навасу довелося неодноразово вступати в гру. Натомість Нойєр лише одного разу був змушений реагувати на небезпечний удар. Це сталося після помилки захисників, коли Спенс вийшов на ворота та пробивав під перекладину.

Німеччина продовжувала тиснути. Але в паралельному матчі склалася ситуація, що і перемоги Німеччини буде недостатньо. А після цього Коста-Рика забила свій перший гол. Провал у захисті німців призвів до удару по воротах, з яким Нойєр не зумів як слід впоратися. І першим на добивання опинився Тахеда, який випередив одразу двох захисників та пробив по воротах.

Після цього німці могли забивати декілька голів. Але тричі влучили в штанги. А після цього пропустили гол. Після подачі в штрафний Варгас у стрибку переправляв м'яч у ворота німців. Нойєр м'яч відбив, але той знову влучив у Варгаса та закотився у ворота.

Однак перевага костариканців була не довгою. Бо вже за три хвилини Гаверц забив свій перший гол, зрівнявши рахунок. Далі міг забивати Фуллькруг, але Навас врятував.

Та коли пізніше забивав Гаверц, Навас вже не врятував. Німеччина вийшла вперед в рахунку.

Фуллькруг свій гол таки забив. Правда бокова арбітерка спочатку зафіксувала офсайд. Але VAR таки вказав, що офсайду не було.

Німеччини перемагає, але вилітає з чемпіонату світу. Вдруге поспіль після того, як у 2014 році стала чемпіоном світу.

До теми Хто вийшов в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі

Коста-Рика теж покидає турнір, посівши останнє місце в групі.

Відеоогляд матчу Коста-Рика – Німеччина