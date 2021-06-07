Німеччина – чемпіон Європи U-21 з футболу

Збірна Німеччини 6 червня зіграла проти Португалії у фіналі Євро-2021 з футболу. Німецька "машина" здобула трофей.

Німеччина – Португалія 1:0

Гол: Нмеча, 49

Німецька збірна втретє поспіль зіграла у фіналі чемпіонату Європи, повторивши рекорд італійців. Вирішальний поєдинок відбувся у Любляні (Словенія). Збірні показали високий рівень футболу на полі, який не був схожий на гру у виконанні молодіжних команд.

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Німці мали кращий вигляд, а особливо у першому таймі. Усю перше 45-хвилинку Бундестім тримав у напрузі правий фланг португальців. Збірна Португалії також не лише відсиджувалась в обороні. Але бракувало влучності. На перерву команди пішли за "сухого" рахунку.

Відразу після відпочинку забили господарі. На 49-й хвилині Нмеча відгукнувся на класну розрізну передачу у штрафному суперника, обіграв голкіпера та забив перший та єдиний гол у фіналі – 1:0.

Нмеча на всіх юніорських рівнях грав за збірну Англії, саме у її складі він забив два роки тому вирішальний гол у фіналі Євро U-19. А тепер ще й приніс молодіжній збірній Німеччині "золото" Євро U-21.

Фінальний свисток судді зафіксував рахунок зустрічі 1:0. Німеччина – чемпіон молодіжного Євро-2021. Це звання німці здобувають втретє в історії – у 2009 та 2017 роках. Футболісти німецької "машини" не стримували радісних емоцій на футбольному полі.

Німеччина – Португалія відеоогляд