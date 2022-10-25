Найкращого тенісиста Грузії помістили на презерватив: фото та деталі скандалу

Ніколоз Басілашвілі звинувачувався у насильстві по відношенню до своєї дівчини. Через це компанія з виробництва презервативів зобразила тенісиста на своїй продукції.

Найкращим тенісистом Грузії нині є Ніколоз Басілашвілі. За свою кар'єру 30-річний спортсмен виграв п'ять турнірів АТР, а нині йде на 94 місці у рейтингу.

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Правда, в останній час грузина переслідують скандали на особистому фронті. У 2020 році подруга Басілашвілі звинуватила спортсмена у сімейному насильстві на очаї їх п'ятирічного сина.

На днях місцева компанія з виробництва презервативів Aiisa випустила продукцію із зображенням Ніколоза. Таким чином, бренд засудив тенісиста за скандальний інцидент, підписавши новину про випуск товару: "Нема ніякого виправдання насиллю".



Ніколоз Басілашвілі на презервативі

Два роки тому поліція навіть затримала Басілашвілі за фізичну та моральну шкоду по відношенню до своєї другої половинки Неллі Дорокашвілі. Пізніше суд Тбілісі виправдав Ніколоза.

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Відзначимо, що цього року результати грузина залишають бажати кращого. Він лише раз пройшов більше двох раундів на турнірах, а загалом виграв лише 14 із 40 поєдинків.