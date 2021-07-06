Ніколи туди не перейду, – Коваленко категорично відповів про трансфер у Динамо

6 липня 2021 , 15:42
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Джерело:

Вацко Live

Віктор Коваленко зізнався, чи хотів би пограти у футболці Динамо. Колишній футболіст Шахтаря виключив можливість переходу до киян.

Перехід у Динамо неможливий

Хавбек Аталанти Віктор Коваленко розповів про свої стосунки з Мірчею Луческу, його думку про перехід "Містера" у Динамо та виключив варіант свого трансферу у київський клуб. Фанати ніколи не побачать Віктора у складі киян.

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До переходу румунського фахівця Коваленко ставиться нормально. Футболіст підтримує зв'язок з наставником, привітає його зі святами: "Луческу – футбольна людина. Не можу його судити за цей перехід. Порадів за нього, що він знову працює і щось дає футболу.

Що якщо «Динамо» захоче викупити мене у Аталанти? Ніколи туди не перейду,
– заявив гравець.

Футболісти "гірників" по-різному відреагували на пихід Луческу у київську команду. Для румуна це виклик, який витримав "Містер".

  • 25-річний футболіст віддав Шахтарю усю свою кар'єру до переїзду в Аталанту, який стався взимку 2021 року. Багато критики летить у сторону футболістів, які переходять із Шахтар у Динамо та навпаки. Клуб – запеклі вороги та команди, які постійно ведуть боротьбу між собою за "золото" та кубки країни.
  • Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює вартість футболіста у 5 мільйонів євро.
Автор: Софія Кулай