Легендарний наслідник: онук Мухаммеда Алі дебютує на профі рингу

Онук колишнього чемпіона світу у важкій вазі Мохаммеда Алі Ніко Алі Уолш дебютує на професійному рингу 14 серпня. Компанія Top Rank проведе бій Уолша в андеркарді бою Ендрю Молоні проти Джошуа Франко.

Промоутер Боб Арум почав свою діяльність з організації поєдинку Алі проти Джорджа Чувало березні 1966 року, а через півстоліття Арум організовує перший бій для онука ікони боксу.

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Арум розповів, що Уолш працював з тренером чемпіона світу Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) – Шугаром Хіллом Стюардом і той повідомив, що у хлопця є талант.

"Я точно знаю, що мій дід не хотів би, щоб я був з будь-яким іншим промоутером, крім Боба Арума. Ви бачили, як Дон Кінг звертався з моїм дідусем і Майком Тайсоном, багатьом людям не можна довіряти в боксі, і Боб Арум – один з тих людей, яких поважають не тільки в бокс, але і в бізнесі в цілому", – сказав Уолш.

Хто такий Мохаммед Алі?