У них різні погляди, але Ломаченко та Усик є патріотами України, – Арум

Майже з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну боксери вступили у тероборону своїх міст. Однак Василь Ломаченко далі захищає рідну країну, а Олександр Усик вже вирушив за кордон.

Арум: Усик сказав, що він поїде і спробує зібрати гроші для України

Глава Top Rank Боб Арум прокоментував такі рішення боксерів, які спершу проміняли ринг на зброю. Промоутер запевнив, що хотів би побачити бій Василя Ломаченка проти Джорджа Камбососа. Звичайно, якщо абсолютний чемпіон світу у легкій вазі збереже титули у бою проти Девіна Хейні.

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Арум сподівається, що Ломаченко повернеться з війни здоровим та знову буде феєрити на ринзі. Глава Top Rank пригадав слова Василя, який запевнив, що не повернеться на ринг, поки в його рідній країні не запанує мир.

Усик же вирішив скористатись можливість та покинув Україну заради підготовки до реваншу проти Ентоні Джошуа. Олександр завдяки поєдинку хоче зібрати кошти для рідного народу.

Арум у своєму інтерв'ю назвав обох боксерів патріотами, попри їх різні рішення.

Усик сказав, що він поїде і спробує зібрати гроші, щоб допомогти Україні. Вони обидва відмінні хлопці. У них різні погляди на те, що робити, але вони обидва надійшли щиро. Я вважаю їх обох патріотами України,

– сказав промоутер.

Цікаво, що раніше Арум спрогнозував перемогу українця у реванші.

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