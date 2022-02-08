Нідерландська спортсменка першою в історії здобула золоті медалі на п'яти поспіль Олімпіадах

Нідерландська ковзанярка Ірен Вюст встановила унікальне досягнення на Олімпіадах. Їй першій вдалося вибороти золоті нагороди на п'яти різних Іграх поспіль.

Рекорд та шосте золото на п'ятій Олімпіаді

Ірен Вюст виграла золоту медаль на Олімпіаді-2022 в Пекіні у забігу на ковзанах на дистанції 1500 метрів, повідомляє 24 канал. Окрім того, в цьому забігу їй вдалося встановити новий олімпійський рекорд – 1:53.28 хвилини.

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Ця нагорода стала для Ірен Вюст шостою золотою медаллю на Олімпійських іграх. Вона вигравала золото на кожних Іграх, на яких виступала:

Турин-2006 – золото на дистанції 3000 метрів

Ванкувер-2010 – золото на дистанції 1500 метрів

Сочі-2014 – золото на дистанції 3000 метрів та золото у командній гонці на 3000 метрів

Пхьончхан-2018 – золото на дистанції 1500 метрів

Пекін-2022 – золото на дистанції 1500 метрів

На Олімпіаді-2006 вона дебютувала в 19 років. Золото Олімпіади-2022 та рекорд вона встановила у віці 35 років.

Відтак нідерландка встановила унікальне досягнення. До цього жодному спортсмену не вдавалося вигравати золоті нагороди на п'яти Олімпіадах поспіль.

Загалом в її активі вже 12 олімпійських нагород.