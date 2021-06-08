Збірна Нідерландів втратила гравця МЮ напередодні матчу з Україною на Євро-2020

Нідерландська збірна продовжує зазнавати кадрових втрат перед Євро-2020. Не допоможе команді півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек

Ще одна кадрова втрата суперника України

Шанси збірної України з кожним днем зростають. У матчі проти команди Андрія Шевченка Нідерландам не допоможе Донні ван де Бек.

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У гравця центральної ланки поля травма. Через ушкодження футболіст не зіграє на чемпіонаті Європи, який стартує вже 11 червня та буде тривати місяць (до 11 липня). Головний наставник національної команди Франк де Бур заявив, що не буде викликати іншого футболіста на його місце. 24-річний ван де Бек провів за збірну Нідерландів 19 матчів, у яких забив 3 голи.

Українці стартують на Євро саме матчем проти нідерландців, який відбудеться 13 червня. Здається, тренеру нашого суперника доведеться сильно поморочити голову, щоб замінити втрачених футболістів. Крім Донні на Євро не зіграє й основний голкіпер Нідерландів Яспера Сіллессена. Воротар перед стартом здав позитивний тест на коронавірус.

Цікаво, що обидва втрачені футболісти спершу були включені в остаточну заявку збірної на Євро-2020. Крім України нідерландські футболісти зіграють у групі проти Австрії та Північної Македонії.