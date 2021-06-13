Нідерланди – Україна: де дивитися онлайн матч Євро-2020

В неділю, 13 червня збірні України та Нідерландів зіграють матч на чемпіоні Європи з футболу. Це буде матч групи C. І його можна буде переглянути в Україні.
Матч між збірними України та Нідерландів розпочнеться о 22:00. І стане останнім 13 червня на Євро-2020.
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В Україні його можна буде переглянути як по телевізору, так і онлайн.
Транслюватимуть матч Україна – Нідерланди канали:
- Україна
- Футбол 1
- Футбол 2
Початок трансляції о 21:50.
Дивитися онлайн матч Україна – Нідерланди можна буде на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv та Megogo. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.