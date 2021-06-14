УЄФА визначив найкращого гравця матчу Нідерланди – Україна

За підсумками матчу чемпіонату Європи-2020 Нідерланди – Україна УЄФА визначив найкращого гравця поєдинку.

Ним став захисник Нідерландів Дензел Дюмфріс, який в кінці зустрічі за рахунку 2:2 забив вирішальний гол у ворота нашої команди.

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Дензел Дюмфріс / Фото: Getty Images

Нідерланди – Україна: коротко про матч