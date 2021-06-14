УЄФА визначив найкращого гравця матчу Нідерланди – Україна

14 червня 2021 , 07:43
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Джерело:

24 канал

За підсумками матчу чемпіонату Європи-2020 Нідерланди – Україна УЄФА визначив найкращого гравця поєдинку.

Ним став захисник Нідерландів Дензел Дюмфріс, який в кінці зустрічі за рахунку 2:2 забив вирішальний гол у ворота нашої команди.

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Дензел Дюмфріс / Фото: Getty Images

Нідерланди – Україна: коротко про матч

  • 14 червня збірна України в Амстердамі зустрічалася з командою Нідерландів (3:2).
  • Перший тайм завершився безгольовою нічиєю. У другому таймі вболівальники побачили одразу п’ять голів. За Нідерланди відзначилися Джорджиніо Вейналдум, Ваот Вегхорст та Дензел Дюмфрис. За збірну Україну забили Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.
  • Раніше збірна України двічі зустрічалася з Нідерландами в товариських матчах. У 2008-му українці програли з рахунком 3:0, а в 2010-му зіграли внічию 1:1.
Автор: Юрій Семенюк