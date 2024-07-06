Шалена битва за півфінал Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Туреччина

Збірні Нідерландів та Туреччини зіграють на чемпіонаті Європи 6 липня 2024. Трансляцію гри у Берліні можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У суботу, 6 липня, пройдуть два чвертьфінальні матчі на чемпіонаті Європи-2024. В останній грі дня, яка пройде у Берліні, збірна Нідерландів протистоятиме збірній Туреччини, пише 24 Канал.

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В очікуванні гольової феєрії

Суперники по берлінському чвертьфіналу є одними з найбільш атакувальних команд турніру. Нідерланди та Туреччина забили по 7 голів у перших чотирьох матчах. Їх найкращими іграми стали зустрічі в 1/8 фіналу.

Нідерландці розгромили Румунію, відправивши у її ворота три "сухих" м'ячі. Туреччина ж видала суперматч проти Австрії, якій пророкували прохід аж у півфінал.

Втім долю путівки в 1/2 фіналу визначать саме голандці та турки. Фаворитом є збірна Нідерландів, але команда Кумана вміє дивувати не тільки з приємного боку. А кураж Туреччини може зіграти їм на руку.

Проте кадрова ситуація перед зустріччю куди краща у Нідерландів. Тренер може розраховувати на всіх гравців, тоді як у Вінченцо Монтелли недоступні три важливі гравці. Через дискваліфікації Демірал, Юксек та Кокчу пропустять цю битву.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Нідерланди – Туреччина користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Також зустріч наживо можна буде побачити на регіональних каналах Суспільного. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Нідерланди – Туреччина. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.