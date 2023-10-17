Це сильно допоможе Україні: Нідерланди вирвали перемогу в Греції та майже вийшли на Євро – відео

Команда Рональда Кумана була близька до втрати очок в Афінах, що поставило би під сумнів вихід команди на чемпіонат Європи. Втім пенальті у компенсований час перевернули ситуацію на користь "помаранчевих".

Греція – Нідерланди 0:1

Гол: ван Дейк, 90+3 (пен)

У понеділок, 18 жовтня, в Європи відбулись ігри кваліфікації Євро-2024. В центральному матчі дня Греція приймала Нідерланди в рамках групи В, пише 24 канал.

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Фартові Нідерланди

Зустріч мала визначальне значення для обох команд. Франція вже гарантувала собі вихід на чемпіонат, тоді як на другу путівку претендують як раз "елліни" та "помаранчеві".

Голандці були фаворитами зустрічі, але у турнірній таблиці мали відставання від греків у три очки. Тому підопічним Кумана конче необхідно було перемагати. З цим у них виникли серйозні проблеми.

Греція чинила достойний спротив гостям, які через кадрові проблеми були не такими гострими в нападі. Тим паче, на 28 хвилині Вегхорст змарнував пенальті, який потягнув Влаходімос.

тім фортуна таки посміхнулась фавориту. На 90+1 хвилині Павлідіс збив Броббі у власному майданчику і цього разу з позначки точно пробив капітан Нідерландів Вірджил ван Дейк.

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Успіх на користь України

Перемога дозволила "помаранчеви" зрівнятись за очками із Грецією та вийти на друге місце. Тепер підопічні Кумана явні фаворити у битві за путівку на Євро, адже мають ще і матч в запасі. До того ж у греків залишилась лише гра проти Франції, а у голандців – проти Ірландії та Гібралтару.

Відзначимо, що вихід Нідерландів на Євро відкриє перед Україною шлях у плей-офф в разі невдачі команди Реброва у відборі. Для потрапляння у стикові матчі нашу команду влаштує будь-яка з двох умов:

хтось із квартету Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Фінляндія вийде напряму на Євро через групу

нідерланди потраплять напряму на Євро, в такому випадку Україну допустять до плей-офф Ліги А

там її суперниками можуть стати Хорватія або Вельс, Польща або Чехія та Естонія

якщо ж Нідерланди, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Фінляндія та Україна не потраплять на Євро напряму, то наша команда пролетить повз плей-офф

Відеоогляд матчу Греція – Нідерланди