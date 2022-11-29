Хавбек Барселони вразив ворота Катару з одного метра: відео другого голу Нідерландів

Френкі Де Йонг опинився першим на м'ячі після того, як Баршам відбив удар Депая. Для півзахисника це всього лише другий гол за збірну.

В останньому турі ЧС-2022 в групі А зустрілись Нідерланди та Катар, пише 24 канал. Країна-господарка Мундіаля вже втратила шанси на прохід у плей-офф.

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Голандцям же для проходу далі треба як мінімум не програти "бордовим", а перемога давала б "помаранчевим" перше місце. Підопічні ван Гаала з перших хвилин взялись за справу і забили в середині першого тайму зусиллями Гакпо.

Подвоїти перевагу "помаранчеві" змогли одразу по перерві. Після навісу з флангу захисники дали впритул пробити Депаю. М'яч відбив катарський воротар, однак першим на добиванні опинився Френкі Де Йонг.

Відео голу Де Йонга:

Для 25-річного хавбека Барселони це всього лише другий гол за збірну Нідерландів у 48 матчах. Раніше у матчі ЧС-2022 проти Сенегалу Френкі записав на свій рахунок асист, коли Гакпо відкривав рахунок.