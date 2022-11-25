Валенсія виходить в лідери бомбардирів: Нідерланди ледь втримали нічию в матчі з Еквадором

У матчі другого туру ЧС-2022 зустрічалися лідери групи А – збірні Нідерландів та Еквадору. Після фінального свистка "ораньє" мають дякувати долі за нічию з еквадорцями.

Нідерланди – Еквадор 1:1

Гол: Гакпо, 6 – Валенсія, 49.

Переможець матчу Нідерланди – Еквадор міг гарантувати собі вихід до плей-оф. Тож ціна поєдинку лідерів групи А була надто високою.

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"Ораньє" не надто впевнено, як для одного з фаворитів турніру, провели перший матч проти Сенегалу. Тому гра проти Еквадору мала продемонструвати справжній потенціал команди Луї ван Гала.

Вже перша атака "померанчевих" виявилася результативною. Классен залишив м'яч для удару Коді Гакпо і вінгер ПСВ фантастичним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив сферу у лівий кут воріт.

Проте представники Південної Америки не змирилися з таким перебігом подій на полі. Як і в першому матчі Мундіаля дуже активним був автор дубля у ворота Катару Еннер Валенсія.

На четвертій компенсованій хвилині першого тайму гол у ворота збірної Нідерландів забив Первіс Еступіньян. Проте арбітр скасував взяття, зафіксувавши суперечливий офсайд.

Валенсія очолює бомбардирську гонку ЧС-2022

Другий тайм розпочався з атак еквадорців. І цей натиск приніс свої плоди на 49-й хвилині зустрічі. Лідер Еквадору Валенсія підібрав м'яч після удару Еступіньяна і зрівняв рахунок у поєдинку. Цей гол форварда став третім у двох матчах.

Відчувалося, що еквадорці спіймали свою гру і нічия їх не задовольнить. На 58-й хвилині Гонсало Плата перевірив на міцність стійку воріт "летючих голландців". Загалом за кількістю ударів по воротах еквадорці значно переважали іменитих суперників.

В кінці матчу суперники вирішили не ризикувати, а задовольнитися нічиєю. У підсумку арбітр зафіксував нічийний результат матчу, в якому ближчими до перемоги були еквадорці.

Дещо зіпсувало враження від матчу травма найкращого бомбардира ЧС-2022 Еннера Валенсії. Будемо сподіватись, що яскравий форвард продовжить виступи на Мундіалі.

Відеоогляд матчу Нідерланди – Еквадор

Після нічиєї у матчі Нідерланди – Еквадор, Сенегал має гарні шанси потрапити до плей-оф. Хто стане третім зайвим у групі А дізнаємося 29 листопада.