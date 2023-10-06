Поліція Нідерландів затримала гравців Легії та побила президента: деталі скандалу та відео

Польські вболівальники влаштували хаос на виїзному матчі проти АЗ в Лізі конференцій. Втім поведінка правоохоронних органів після зустрічі викликає подив.

В четвер, 5 жовтня, відбулись матчі другого туру Ліги конференцій 2023-2024. В одному із них голандський АЗ приймав польську Легію.

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Зустріч завершилась мінімальною перемогою господарів, але більше запам'яталась скандалом. Ще перед матчем вболівальники з Польщі намагались прорватись на трибуни арени в Алкмарі без квитків.

Відео давки біля стадіону:

Один із фанатів відібрав палицю у поліціянта, який знепритомнів. Правоохоронним органам довелось застосувати сльозогінний газ. А вже після гри виникла нова сутичка під час відходу гравців Легії зі стадіону до автобусу. Поліція атакувала гравців клубу та навіть президента поляків Даріуша Міодускі.

Коли тренер Легії наказав всім гравцям зайти в автобус, правоохоронці його заблокували з вимогою віддати двох футболістів – капітана Жозуе Пескейру та захисника Радована Панкова.

Атака на президента Легії:

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У підсумку поліціянти затримали гравців та в кайданах доставили до СІЗО. Місцеві журналісти пишуть, що Жозуе та Радован звинувачуються у нападі на правоохоронців.

Польський консул спробував зв'язатись із правоохоронними органами, але ті відмовились надавати інформацію. Причиною стало те, що португалець Пескейра та серб Панков не є громадянами Польщі.