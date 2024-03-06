"Нганну – не лох": промоутер Ф'юрі оцінив суперника Джошуа

Френк Воррен поділився очікуваннями від поєдинку між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну. На думку промоутера Тайсона Ф'юрі, британець не є фаворитом даного бою.

Френк Воррен, промоутер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, висловив думку про поєдинок між колишнім чемпіоном володарем титулів за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Бій відбудеться 8 березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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Френк Воррен вважає, що Джошуа буде складно перемогти Нганну

"Нганну – не лох. Він розумний хлопець, у нього хороший тренер. Вони добре підготувались до бою з Тайсоном. Чи зможуть вони це зробити краще, ніж минулого разу? Це інший суперник.

Тайсон краще боксує. Ми не можемо сказати, що Ей Джей кращий боксер, ніж Тайсон. У нього гарний удар. Він хороший боксер, не зрозумійте мене неправильно. На мій погляд, Тайсон – боєць іншого класу", – сказав Воррен.

Нагадаємо, Єдиний боксерський поєдинок Френсіса Нганну відбувся 28 жовтня 2023 року проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Нганну був близьким до перемоги: він відправив суперника в нокдаун, проте все ж програв розділеним рішенням суддів.