Нганну ефектно нокаутував Міочича та відібрав у нього чемпіонський пояс на UFC 260: відео

Френсіс Нганну на UFC 260 здобув титул чемпіона у важкій вазі. Він переміг Стіпе Міочича нокаутом у другому раунді.

Для обох бійців це вже було друге очне протистояння. Вперше вони зустрілися в октагоні в січні 2018 року, і тоді Міочич здобув перемогу рішенням суддів та захистив свій чемпіонський титул.

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Загалом Міочич провів чотири успішні свої захисти. Натомість Нганну після цього п'ять разів поспіль здобув перемогу – усі в першому раунді.

Цього разу переможець бою теж був визначений достроково. Ще у першому раунді Нганну вдалося провести декілька чудових атак, і не дати супернику нічого показати. А в другому раунді Нганну пішов в чергову атаку. Міочич намагався завдати удар у відповідь, але наштовхнувся на декілька поспіль потужних ударів. Саме після цього він опинився на канвасі.

Нганну ж одразу кинувся добивати суперника, який лежав, але арбітр не дав йому цього зробити, зупинивши бій.

Відео нокауту

Після поєдинку Міочича одразу госпіталізували, щоб перевірити його стан після таких ударів. Адже Нганну володіє чи не найсильнішим ударом в UFC.

Окрім того, за цей нокаут Нганну отримав додатково 50 тисяч доларів як за кращий виступ вечора.

Нганну став третім чемпіоном UFC з Африки після Камару Усман та Ізраель Адесаньї. А також 17-м чемпіоном UFC у важкій вазі.

Хто буде наступним суперником Нганну – поки невідомо. Боєць кинув виклик Джо Джонсу, в якого лише одна поразка