Незвичайна аварія на Олімпіаді: фінський фристайліст на швидкості влетів в оператора

Фінський фристайліст Йон Саллінен невдало виступив у кваліфікації скі-хафпайпу. Спортсмен впав в обох спробах та вибув із боротьби за призові місця.

Вилетів в оператора

Все могло закінчитися ще гірше, адже в першому заїзді Саллінен, перебуваючи в повітрі, влетів у оператора, який його знімав, повідомляє 24 канал.

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Фін вже завершував свою програму, але щось пішло не так. Спортсмен втратив контроль після того, як піднявся, – і влетів прямо в оператора. Саллінен, який вперше виступав на Іграх, напевно запам'ятає цю незвичну аварію на все життя.

Відео інциденту

"Я дуже незадоволений собою. Під час тренування все йшло добре, але зараз взагалі нічого не спрацювало. Сподіваюся, що оператор гаразд, перепрошую. Під час виконання заключного стрибка я зачепився лижами за свіжий сніг і влетів в оператора", – сказав Саллінен.