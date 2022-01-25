Неймовірний триочковий кидок з фінальною сиреною приніс перемогу Прометею в Лізі чемпіонів

Баскетбольний клуб Прометей здобув важливу перемогу в плей-ін Ліги чемпіонів. При цьому все в матчі вирішилося лише в овертаймі. Але в основний час кожна з команд могла вирвати перемогу.

В плей-ін Ліги чемпіонів Прометею випало грати проти Хапоеля з Єрусалима. Ця стадія турніру – до двох перемог однієї з команд.

Перший матч в Ізраїлі українська команда програла з різницею у 25 очок (95:70). При цьому вже після першої чверті Хапоель виграв з різницею у 26 очок.

Варте уваги У Києві збудують багатофункційну спортивну арену до Євробаскету: проєкт та розташування

Другий матч мав відбутися 18 січня. Але через спалах коронавірусу в ізраїльській команді матч в Україні відклали на тиждень. 25 січня в Запоріжжі команди таки вийшли на паркет.

Але в цій грі Прометею не міг допомогти головний тренер Ронен Гінзбург, в якого виявився позитивний тест на коронавірус. Також, за словами президента клубу Володимира Дубінського, агенти американських гравців вимагали, щоб ті покинули Україну через можливе вторгнення Росії.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Та все ж, гра відбулася, і вона подарувала неймовірні емоції вболівальникам.

На відміну від першої гри, на майданчику точилася рівна боротьба. Тож і після першої, і після другої чверті на табло був рівним рахунок.

А от третю чверть баскетболісти Прометея провалили, давши можливість супернику відірватися. Тож у четвертій чверті постійно були в ролі наздоганяючих.

Зрівняти рахунок таки вдалося, тож кінцівка матчу нагадувала гойдалки, де кожна атака могла похитнути шальки терезів на бік однієї з команд.

За 8,4 секунди до кінця гри Прометей програвав супернику одне очко. Однак після овертайму команді вдалася атака, де Сєгєв сфолив проти Білана. І Прометей отримав право на два штрафні кидки. Та першу спробу хорватський центровий змарнував. Але закинув другий кидок, зрівнявши рахунок.

У гостей залишалися ще 7,8 секунди на атаку, щоб вирвати перемогу. Але закинути в цей час вони не встигли.

Тож все вирішувалося в овертаймі. І тут знову команди показали рівну боротьбу. На кожну атаку – свою результативна атака. І за 15,5 секунди до кінця овертайму – знову нічийний рахунок на табло.

Доу вводив м'яч і отримав одразу зворотній пас. Час, який залишається, він витрачає, щоб дійти до половини поля суперника. А коли лишається дві секунди до фінального свистка – завдає дальній кидок. І м'яч залітає в кільце.

У Хапоеля залишилося ще 0,2 секунди на атаку. Але зробити баскетбольне дивно їм не вдалося.

Прометей – Хапоель 82:79 ОТ (20:20, 16:16, 17:24, 22:15, 7:4)

Прометей вириває важливу перемогу. І тепер знову відправиться до Єрусалима, де 27 січня зіграє вирішальний матч. В цій грі команді потрібна лише перемога.