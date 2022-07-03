Неймовірний сейв Луніна визнали найкращим у чемпіонаті Іспанії

Український голкіпер Реала Андрій Лунін став автором найкращого сейву в чемпіонаті Іспанії. Це досягнення підкорилося українцю лише в другому матчі Ла Ліги за його кар'єру.

Лунін здійснив найкращий сейв сезону Ла Ліги

Це сталося у матчі 37-го туру чемпіонату Іспанії, у якому "вершкові" зіграли внічию з Кадісом (1:1). Українець ефектно відбив м'яч після удару Усами Ідріссі, коли той вийшов сам на сам з воротарем.

Варте уваги Лунін відвідав благодійну вечерю на підтримку України в Мадриді, яку організовував Клопотенко

Цю дію Луніна визнали найкращою у переліку топ-10 сейвів.

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Матч проти Кадіза був усього другим у Ла Лізі для Луніна в сезоні. Українець, як другий воротар команди після основного – бельгійця Тібо Куртуа, за всю свою кар'єру зіграв за мадридців лише в 5 матчах. 4 з них українець провів саме в сезоні-2021/2022.

Кар'єра Луніна у складі Реала