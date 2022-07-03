Неймовірний сейв Луніна визнали найкращим у чемпіонаті Іспанії
Джерело:ютуб-канал Ла Ліги
Український голкіпер Реала Андрій Лунін став автором найкращого сейву в чемпіонаті Іспанії. Це досягнення підкорилося українцю лише в другому матчі Ла Ліги за його кар'єру.
Лунін здійснив найкращий сейв сезону Ла Ліги
Це сталося у матчі 37-го туру чемпіонату Іспанії, у якому "вершкові" зіграли внічию з Кадісом (1:1). Українець ефектно відбив м'яч після удару Усами Ідріссі, коли той вийшов сам на сам з воротарем.
Варте уваги Лунін відвідав благодійну вечерю на підтримку України в Мадриді, яку організовував Клопотенко
Цю дію Луніна визнали найкращою у переліку топ-10 сейвів.
Переглянути повний список сейвів можна тут.
Матч проти Кадіза був усього другим у Ла Лізі для Луніна в сезоні. Українець, як другий воротар команди після основного – бельгійця Тібо Куртуа, за всю свою кар'єру зіграв за мадридців лише в 5 матчах. 4 з них українець провів саме в сезоні-2021/2022.
Кар'єра Луніна у складі Реала
- Українець підписав угоду з Реалом влітку 2018 року.
- Лунін тричі відправлявся в оренду (Леганес, Вальядолід і Ов'єдо). Його контракт з "вершковими" діє до 30 червня 2024 року.
- У сезоні-2021/2022 Андрій провів чотири матчі у футболці Реала, у яких пропустив чотири голи.
- 23-річний воротар дебютував за мадридський клуб у Ла Лізі. Це сталося у дербі Мадрида проти Атлетіко. На жаль, "вершкові" мінімально програли супернику після реалізованого пенальті від Янніка Карраско (1:0).
- Наприкінці травня Лунін разом із Реалом став переможцем Ліги чемпіонів. Як повідомляло Mundo Deportivo, УЄФА не визнає Андрія та Іско володарями кубка Ліги чемпіонів, адже футболісти не зіграли у цьому турнірі жодної хвилини.
- Голкіпер Андрій Лунін залишиться в складі Реала на наступний сезон. За інформацією джерела, сторони домовились про те, що українець не відправиться в оренду в іншу команду чемпіонату.