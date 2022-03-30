Нестримний Еріксен

Крістіан Еріксен провів свій другий матч за збірну Данії після повернення на футбольне поле. Півзахисник на Євро-2020 пережив зупинку серця, був прооперований та відновив свою кар'єру футболіста, повідомляє 24 канал.

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На 57-й хвилині Еріксену вдалось засмутити сербського голкіпера. Крістіан поставив крапку у матчі – 3:0. Саме з таким рахунком Данії розтрощила суперника.

Півзахисник отримав передачу поблизу лінії штрафного та красивим ударом прошив сітку воріт Сербії. Воротар не встиг врятувати свої володіння після такого підступного пострілу.

Еріксен забив у другому матчі поспіль за національну команду у товариських зустрічах. У минулому поєдинку футболіст відзначився у воротах Нідерландів (4:2).

Відеоогляд матчу Данія – Сербія (гол Еріксена з 3:57)