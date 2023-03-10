Раніше там запалював на ЧС-2022: зірковий бразилець ПСЖ переніс операцію на коліні
Джерело:L`Equipe
Неймар не зможе допомогти ПСЖ до кінця сезону-2022/2023. Зірковий бразилець вже переніс операцію на травмованому коліні.
Хірургічне втручання було проведе в одній із клінік Дохи, що у Катарі. Нещодавно там Неймар запалював на чемпіонаті світу-2022, як вже лежить на операційному столі.
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Тепер на нього чекає тривале відновлення
На реабілітацію Неймару знадобиться близько 3 – 4 місяців. Тому лівий вінгер вже точно не допоможе ПСЖ у залишку сезону-2022/2023. Хоча перші прогнози були для футболіста більш втішними, але медичний огляд підтвердив найгірші діагнози.
Нагадаємо, що 31-річний футболіст парижан отримав травму у грі проти Ліги 1 проти Лілля. У тій зустрічі бразилець забив та провів 51 хвилину, після чого вимушено був замінений на Юго Екітіке. Той матч закінчився вольовою перемогою парижан 4:3.
До пошкодження встиг зіграти за паризький клуб 39 поєдинків, у яких наколотив 18 голів та віддав 17 результативних передач. Завдяки такій результативності Неймара ПСЖ продовжує лідирувати у Лізі 1, відрив від Марселя, який йде другим, складає 8 балів.
Вже без Неймара паризький клуб вилетів із Ліги чемпіонів. Кривдницею французів стала мюнхенська Баварія, яка за підсумками двох матчів переграла ПСЖ – 0:1 у Парижі та 2:0 у Мюнхені.
Цей виліт з єврокубків неабияк розлютив президента ПСЖ, який наступного дня скликав термінову нараду. Власник французького гранда залишився незадоволений віддачею футболістів на футбольному полі.
Нагадаємо, що у Кубку Франції шлях ПСЖ зупинив Марсель ще на стадії 1/8 фіналу. Тому парижани тепер сконцентровані виключно на Лізі 1, що збільшує їх шанси на чергове чемпіонство.
Коротко про кар'єру Неймара у ПСЖ
- У серпні 2017 року підписав контракт із французьким клубом, перейшовши із Барселони.
- Неймар уклав угоду про співпрацю з ПСЖ до кінця червня 2025 року. Також є опція пролонгації контракт ще на один рік.
- З того часу бразилець провів за парижан 173 матчі. Етап кар'єри у Парижі стає другим за кількістю зіграних поєдинків у футболці одного клубу. Найбільше зустрічей у кар'єрі провів за Барселону (186). За зіграні матчі у ПСЖ забив 118 голів та віддав 77 асистів. От цей результативний показник кращий для Неймара у паризькому клубі, аніж був у Каталонії.