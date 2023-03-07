Сезон-2022/2023 для нього закінчений: ПСЖ втратило лідера перед матчем із Баварією в ЛЧ

Французьке ПСЖ повідомило неприємну новину напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії. Зірковий Неймар не зможе допомогти команді не лише у цьому поєдинку.

31-річний бразилець отримав травму у матчі ліги 1 проти Лілля, який відбувся ще 19 лютого. Французьких фанатів заспокоювали, заявлявши, що пошкодження Неймара не є серйозним. Тому через деякий час футболіст буде знову тішити їх своєю грою.

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Серйозна втрата для парижан

Але вердикти лікарів були не такими оптимістичними. Лівому вінгеру потрібно буде лягти на операційний стіл через травму зв'язок гомілковостопного суглоба.

Через хірургічне втручання футболіст пропустить близько 3 – 4 місяців та вже точно не зіграє у сезоні-2022/2023.

Ця новина неприємно шокувала уболівальників ПСЖ. Адже 8 березня парижани проведуть матч-відповідь проти Баварії у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що французам потрібно відігруватись. Перша зустріч між цими клубами закінчилась на користь мюнхенців 0:1.

Матч-відповідь ПСЖ проти Баварії, який відбудеться 8 березня у Мюнхені, розпочинається о 22:00 за Києвом.

Сам Неймар коротко прокоментував свою травму.

Повернуся сильнішим,

– написав бразилець в інстаграмі.

Тепер 31-річний бразилець буде спостерігати за грою своїх одноклубників лише по телевізору та з трибун "Парк де Пренс".

Відзначимо, що справи ПСЖ у французькій першості йдуть доволі добре. Парижани лідирують у Лізі 1, маючи перевагу над Марселем, який йде другим, у 8 балів. Із Кубка Франції клуб Неймара вилетів на стадії 1/8 фіналу від все того ж Марселя.

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