Неймара звинуватили у сексуальних домаганнях працівниці Nike, компанія розірвала з ним угоду

Бразильський футболіст Неймар потрапив в черговий сексуальний скандал. Саме через нього він свого часу втратив контракт з фірмою Nike після 13 років співпраці.

Інцидент стався ще у 2016 році. Одна з працівниць компанії Nike заявила, що Неймар схиляв її до орального сексу у своєму готельному номері в Нью-Йорку. Цю інформацію вона повідомила своїм друзям та працівникам компанії.

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На той час вона допомагала координувати події та матеріально-технічне забезпечення для Неймара та його оточення

У 2018 році вона подала скаргу до Nike та описала інцидент керівнику відділу кадрів компанії та генеральній раді. В Nike найняли юристів для проведення розслідування. Тоді ж в компанії вирішили припинити використовувати Неймара в рекламних компаніях, допоки тривало розслідування.

У Nike відзначили, що спочатку хотіли уникнути розслідування, щоб зберегти конфіденційність учасників. Закінчилося все тим, що у 2020 році Nike та Неймар припинили співпрацю. Хоча джерела The Wall Street Journal вказують на те, що у футболіста була угода ще на 8 років. Також в компанії заявили, що причиною розриву стало небажання Неймара співпрацювати в рамках розслідування. Ім'я дівчини не повідомляється.

Представники Неймара відкидають будь-які звинувачення. І заявили, що причину для розірвання угоди були чисто комерційні. До цього Nike 13 років співпрацював з футболістом.

Звинувачення Неймара у зґвалтуванні

Це не перший випадок, коли Неймара звинувачують у сексуальному насиллі. У 2019 році бразильська модель Наджіла Тріндаде звинуватила Неймара у зґвалтуванні. Все нібито сталося у Парижі в одному з готелів.

Але справа розвалилася ще на стадії розслідування. Адже модель не мала доказів саме зґвалтування.