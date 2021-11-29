Неймара у сльозах забрали на ношах з матчу ПСЖ: відео моторошного інциденту
Джерело:24 канал
У неділю, 28 листопада, ПСЖ проводив гостьовий поєдинок 15 туру чемпіонату Франції 2021/22 проти Сент-Етьєна. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 1:3, проте запам'яталася також страшною травмою Неймара.
Гваделупський захисник Іван Масон здійснив небезпечний підкат, після чого Неймар травмував гомілковостоп. 29-річному бразильцеві довго надавали допомогу, а потім понесли у сльозах на ношах.
Дивіться також Челсі врятувався від поразки Манчестер Юнайтед: шалений ляп Жоржинью і гол Санчо
Відео жахливої травми Неймара
Через деякий час гравець поділився своїми емоціями у соціальних мережах.
"Буду відновлюватимуся. Це частина життя спортсмена, на жаль. Тепер потрібно підняти голову і рухатися далі. Я повернуся краще і сильніше", – написав Неймар в інстаграмі.
ПСЖ здобув перемогу
Гра завершилася з рахунком 1:3 на користь парижан, які зміцнили лідерство у турнірній таблиці Ліги 1. Відмінний матч провів аргентинець Ліонель Мессі, який оформив хет-трик з асистів.
ПСЖ із 40 очками лідирує у першості. У наступному турі столична команда має зіграти вдома проти Ніцци (1 грудня).