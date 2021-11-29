Неймара у сльозах забрали на ношах з матчу ПСЖ: відео моторошного інциденту

У неділю, 28 листопада, ПСЖ проводив гостьовий поєдинок 15 туру чемпіонату Франції 2021/22 проти Сент-Етьєна. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 1:3, проте запам'яталася також страшною травмою Неймара.

Гваделупський захисник Іван Масон здійснив небезпечний підкат, після чого Неймар травмував гомілковостоп. 29-річному бразильцеві довго надавали допомогу, а потім понесли у сльозах на ношах.

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Відео жахливої травми Неймара

Через деякий час гравець поділився своїми емоціями у соціальних мережах.

"Буду відновлюватимуся. Це частина життя спортсмена, на жаль. Тепер потрібно підняти голову і рухатися далі. Я повернуся краще і сильніше", – написав Неймар в інстаграмі.

ПСЖ здобув перемогу

Гра завершилася з рахунком 1:3 на користь парижан, які зміцнили лідерство у турнірній таблиці Ліги 1. Відмінний матч провів аргентинець Ліонель Мессі, який оформив хет-трик з асистів.

ПСЖ із 40 очками лідирує у першості. У наступному турі столична команда має зіграти вдома проти Ніцци (1 грудня).