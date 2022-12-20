Футболісти благають Неймара не прощатись зі збірною Бразилії після невдалого ЧС-2022

Збірна Бразилії не змогла підтвердити слова про одну з головних фавориток ЧС-2022. Хорватія стала кривдником "селесао" у чвертьфіналі Мундіалю.

Серія пенальті визначили півфіналіста Мундіалю у Катарі, у якій точнішими були хорвати 4:2. Бразилія несподівано швидко вилетіла з ЧС-2022.

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Це буде велика втрата для "селесао"

Після поєдинку декілька футболістів "селесао" взялись переконувати одного з лідерів команди Неймара, щоб той не закінчував кар'єру у збірній.

Серед цієї когорти футболістів були Рішарлісон, Вінісіус, Пакета, Родріго та інші. Вони впевнені, що національна команда багато втратить із відходом Неймара зі збірної.

Однак наразі гравець ПСЖ не робить гучних заяв про закінчення своїх виступів за Бразилію. Неймар лише заявив, що пропустить декілька наступних матчів "селесао", але остаточного рішення щодо збірної поки що ще не прийняв.

Кар'єра Неймара у футболці збірної Бразилії