Протести можуть подіяти: ПСЖ близьке до втрати Неймара, який шокований мітингом фанатів

Уболівальники ПСЖ можуть домогтись свого. Сезон-2022/2023 може стати останнім для Неймара у складі французького гранда.

Нещодавно найактивніші фанати ПСЖ зібрались біля клубного офісу, аби висловити своє обурення грою команди у сезоні-2022/2023. Уболівальники вимагають відходу із клубу зіркових Ліонеля Мессі, Марко Вератті та Неймара. Також "жертвами" обурень фанатів став головний тренер Крістоф Гальтьє та президент парижан.

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Фанати кардинально змінили плани бразильця

Після чого невелика група уболівальників попрямувала до розкішного будинку Неймара, аби футболіст особисто вислухав їх невдоволення.

Такий вчинок фанатів неабияк не сподобався зірковому бразильцю, який відновлюється від травми. Така поведінка уболівальників змусила Неймара ще раз задуматись над своїм майбутнім у Парижі.

Тепер Неймар не приховує, що може покинути французький клуб вже влітку по закінченню сезону-2022/2023. Хоча до цього у бразильця таких думок навіть не було.

Нагадаємо, що контракт 31-річного лівого вінгера з ПСЖ спливає 30 червня 2025 року. Ще є опція пролонгації співпраці ще на один рік.

Раніше була інформація, що Неймар потрапив у приціл англійського Манчестер Юнайтед.

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