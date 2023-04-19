Зірка ПСЖ Неймар вдруге стане батьком: зворушливі фото з коханою

Неймар та його кохана Бруна Б'янкарді сповістили радісну звістку – вони чекають на поповнення. Футболіст вдруге стане батьком.

Закохана пара вже навіть розсекретила стать ще ненародженого малюка. У них народиться хлопчик. Це буде другий син Неймара.

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Поповнення у родині зірки футболу

У 2011-му Кароліна Дантас народила на світ першого сина футболіста ПСЖ.

Бруна Б'янкарді та Неймар сповістили радісну звістку через інстаграм, виклавши щасливі фото. Зірка ПСЖ мило обіймає кохану, яка вже при надії. Пара разом показує на живіт та зізналась, що вже з нетерпінням чекає на появу дитини.

Відзначимо, що пара зустрічається із серпня 2021-го. Вперше разом вони з'явилися на публіці взимку того ж року.



Неймар вдруге стане батьком / Фото з інстаграму футболіста



Дівчина Неймара при надії / Фото з інстаграму футболіста

Наразі у бразильського лівого вінгера є багато часу, який він може приділити для своєї дівчини. Неймар пропускає залишок футбольного сезону через операцію на щиколодці, яку розтягнув у матчі Ліги 1 проти Лілля.

Після операції на відновлення бразильцю знадобиться від 3-х до 4-х місяців, перш ніж він зможе повернутися до тренувань.

До травми Неймар встиг провести у поточному сезоні за ПСЖ 29 матчів, у яких забив 18 голів та віддав 17 асистів. Чудова результативність могла б бути далі, якби не прикре пошкодження.

Контракт бразильського футболіста з французьким клубом розрахований до кінця червня 2025 року. Але в угоді є опція пролонгації співпраці ще на один рік. Неймар виступає за ПСЖ із 2017-го року, коли перебрався із Барселони.

До слова. ПСЖ без травмованої зірки продовжує впевнено лідирувати у Лізі 1, маючи у своєму активі 72 очки. Перевага парижан над другим Марселем складає вже 8 балів.