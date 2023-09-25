Вимагає звільнення: норовистий Неймар неадекватно відреагував на справедливу критику тренера

У середині серпня 2023 року Аль-Хіляль оголосив про зіркове придбання Неймара. Не встиг бразилець адаптуватись у команді, як вже висловлює свої невдоволення.

31-річний лівий вінгер провів за Аль-Хіляль три поєдинки, у яких відзначився двома асистами. У матчі азійської Ліги чемпіонів проти Навбахора Неймар запалив не грою, а емоціями на футбольному полі.

Цікаво прочитати Відома мережа піцерій кумедно поглузувала з Мудрика і Челсі, які переживають "чорну смугу"

Вже висуває свої вимоги

На 60-й хвилині зустрічі зірковий вінгер Аль-Хіляль штовхнув, а потім ще й вдарив м'ячем суперника. За ці нестримні емоції Неймар отримав лише жовту картку. У цьому епізоді зіграв фактор авторитету бразильця. Адже іншого футболіста за такі надемоції могли б вилучати з поля.

Окрім цього всього Неймар ще й дістав "на горіхи" від головного тренер своєї команди Жорже Жезуша. Після матчу, який закінчився нічиєю 1:1, наставник Аль-Хіляля дорікнув лівому вінгеру з Бразилії через його неналежну поведінку прямо під час поєдинку.

Єдиний гол у матчі азійської Ліги чемпіонів у складі Аль-Хіляль забив аж ніяк не Неймар, а Алі Аль-Булаіхі аж на 10-й компенсованій хвилині. Бразилець же ж провів весь поєдинок. Після стартового туру клуб футбольної зірки йде на 2-й позиції у групі "D" (1 бал).

Неймар не став зціпивши зуби слухати критику у свою сторону. Бразилець відреагував глобальніше. Зірковий футболіст поставив свою вимогу керівництву Аль-Хіляль, який вимагає їх звільнити Жезуша із посади головного тренера команди.

Зверніть увагу, що Жорже очолює саудівський клуб із липня 2023-го, але його період у цій команді можу бути дуже нетривалим.

Вимоги Неймара можуть бути втілені у реальність, якщо найближчим часом Аль-Хіляль не покращить свої результати. Хоча 69-річний португальський фахівець поєднаний із клубом контрактом до кінця поточного сезону-2023/2024.

Наразі Аль-Хіляль після 7-ми турів йде на 2-му місці у таблиці Про-ліги Саудівської Аравії, набравши 17 балів. На один пункт більше лише у лідера сезону Аль-Іттіхада.

Неймар підписав контракт із Аль-Хіляль до кінця червня 2025 року, але є опція пролонгації ще на рік.