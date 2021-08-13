Ледь не порвав футболку: Неймар емоційно привітав ПСЖ із днем народження – відео
13 серпня 2021 , 14:52Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Неймара
ПСЖ 12 серпня відсвяткував свій 51-й день народження. Неймар емоційним відео привітав команду зі святом.
Привітання від лідера команди
Французький клуб був заснований 12 серпня 1970 року. 29-річний лівий вінгер вирішив красиво привітав клуб із днем народження.
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Футболіст виклав відео, де він голосно кричить: "Це Париж!". Неймар підписав відео словами: "З Днем народження, ПСЖ. 51 рік історії! Це Париж!!". Бразилець на відео ледь не порвав на собі футболку.
Відео привітання Неймара
- Бразилець виступає за ПСЖ із серпня 2017 року, коли перейшов із каталонської Барселони у Париж.
- У сезоні-2020/2021 Неймар зіграв за парижан 31 матч, у яких відзначився 17 голами та віддав 11 асистів на партнерів по команді. Також у його пасиві 9 жовтих карток та одне вилучення.
- Контракт вінгера з французами розрахований до кінця червня 2025 року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 100 мільйонів євро.