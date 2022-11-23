Екстренер Шахтаря співчуває Україні, але одночасно дякує Росії

Колишній наставник Шахтаря Невіо Скала оцінив отриманий досвід під час тренерства в різних країнах світу. Скала припустився контроверсійних заяв, коментуючи досвід у донецькому Шахтарі та московському Спартаку.

Екснаставник "гірників" відзначив, що під час його тренерства Шахтар вперше в історії переміг київське Динамо, щоб виграти чемпіонат України. Скала додав, що Динамо під керівництвом Лобановського було дуже сильною командою.

Не пропустіть Море дитячих посмішок: футболісти Шахтаря зустрілись із переселенцями – зворушливі фото

Екстренеру Шахтаря сподобалися музеї країни-агресорки

Я тренував в Україні. На жаль, зараз там відбувається те, що ми бачимо,

– сказав екстренер Шахтаря.

Утім, далі Скала прокоментував і свій досвід під час тренерства московського Спартака. За його словами, з культурної точки зору "російський досвід також був чудовий".

"Жити так, як я там жив… Не стільки з футбольної точки зору, хоча це був дуже бурхливий сезон. Як тренеру московського Спартака мені надали привілеї. Переді мною відчинилися двері всіх музеїв і всієї краси міста. Я побачив те, чого не може побачити звичайний турист", – прокоментував Скала.

Нинішній тренер Шахтаря отримав медаль "за жертовність та любов до України"

Наразі футбольним наставником "гірників" є хорват Ігор Йовічевіч. Він відзначився своєю патріотичністю та любов'ю до України. Ба більше, тренер Шахтаря розмовляє лише українською мовою та ще й володіє нею на дуже високому рівні.

Після повномасштабного вторгнення Росії до нашої держави 24 лютого тренер не покинув Україну. Йовічевіч лише змінив команду, але зробив це у межах України – пішов із Дніпра-1 заради роботи у Шахтарі.

Така позиція хорватського тренера була високо оцінена. Наставник донецького клубу отримав медаль від Митрополита Київського і всієї України Православної Церкви України Епіфанія "за жертовність і любов до України".

Сьогодні пережив приємну і несподівану подію – отримав медаль від Митрополита Київського і всієї України Православної Церкви України Епіфанія "за жертовність і любов до України". Я не можу приховати своїх почуттів до цієї країни й народу. Почуваюся одним із вас, українцем! Для мене велика честь і гордість отримати цей почесний подарунок, і я безмежно вдячний,

– зазначив наставник.