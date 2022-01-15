Невдалий дебют: Евертон з Миколенком в основі програв найгіршій команді чемпіонату Англії

У рамках 22-го туру АПЛ Евертон приїхав у гості до аутсайдера Норвіча. У складі ліверпульської команди у чемпіонаті Англії дебютував Віталій Миколенко.

Норвіч – Евертон 2:1

Голи: Кін, 16 (авт.), Айда, 18 – Рішарлісон, 60

Віталій Миколенко, для якого зустріч із Норвічем була дебютом до АПЛ, провів не найкращий матч в обороні, якщо не сказати – невдалий.

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На 16-й хвилині ексдинамівець зі свого лівого флангу захисту дав гравцеві Норвіча зробити простріл, після якого одноклубник Миколенка Кін зрізав м'яч у свої ворота – автогол.

Через дві хвилини Норвіч провів різку контратаку, і Миколенко, повернувшись через все поле до своїх воріт, не завадив нападнику "канарків" Айді вийти віч-на-віч і зробити рахунок 2:0 на користь своєї команди.

У другому таймі Миколенко в одному з верхових єдиноборств дісталося по голові суперника. Але Віталій не знітився, і на 60-й хвилині саме після його навісу у штрафний майданчик Норвіча та подальшого відскоку Рішарлісон забив гол-красень у падінні через себе.

Евертон має 19 пунктів, Норвіч із 13 очками піднявся на 18 місце.

Норвіч – Евертон відеоогляд