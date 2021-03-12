Нестримний захисник Шахтаря міг перейти у Баварію

Джерело:UOL Esporte
22-річний фланговий захисник Шахтаря Додо міг перейти у Баварію. Мюнхенський клуб робив пропозицію футболісту.
Бразилець підтвердив зацікавленість зі сторони німецького гранда. Наразі невідомо, що саме стало причиною зірваного трансферу.
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Так, була пропозиція від Баварії, але не все залежить від мене. Я був дуже щасливий, адже працюю для того, щоб великі клуби цікавилися мною,
– заявив Додо.
На його думку, перехід не відбувся через недостатню кількість зусиль зі сторони мюнхенців. Зараз у футболіста діє чинний контракт з Шахтарем, тому всі його думки зосереджені на грі донецької команди.
Баварія у поточному сезоні йде на вершині таблиці Бундесліги. Найближчий суперник РБ Лейпциг поступається лідеру 2 пунктами.За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, угода бразильця з українським грандом розрахована до кінця серпня 2025 року. Його трансферна вартість складає 18 мільйонів євро.