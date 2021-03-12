Нестримний захисник Шахтаря міг перейти у Баварію

22-річний фланговий захисник Шахтаря Додо міг перейти у Баварію. Мюнхенський клуб робив пропозицію футболісту.

Пропозиція від гранда

Бразилець підтвердив зацікавленість зі сторони німецького гранда. Наразі невідомо, що саме стало причиною зірваного трансферу.

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Так, була пропозиція від Баварії, але не все залежить від мене. Я був дуже щасливий, адже працюю для того, щоб великі клуби цікавилися мною,

– заявив Додо.

На його думку, перехід не відбувся через недостатню кількість зусиль зі сторони мюнхенців. Зараз у футболіста діє чинний контракт з Шахтарем, тому всі його думки зосереджені на грі донецької команди.

Баварія у поточному сезоні йде на вершині таблиці Бундесліги. Найближчий суперник РБ Лейпциг поступається лідеру 2 пунктами.

Додо перейшов у Шахтар у червні 2019 року із португальської Віторії. Донеччанам прийшлось викласти за захисника 2 мільйони євро.

У цьому сезоні бразилець зіграв у футболці "гірників" 24 поєдинки, у яких двічі відзначався у воротах суперників та стільки ж асистував партнерам по команді. Зараз клуб з Донецька йде другим в УПЛ, поступаючись лідеру Динамо 4 очками.