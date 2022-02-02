Несподівана причина зірвала перехід Коноплянки у ЛАСК

Євген Коноплянка продовжує перебувати у пошуках нового клубу. Футболіст не хоче залишатись у Шахтарі до закінчення угоди.

Трансферу в Австрію не буде

Закінчилась епоха, коли за Євгеном Коноплянкою стояла черга з найкращих європейських команд. Тепер футболіст потрапляє в об'єктив клубів-середняків.

До теми Коноплянка залишиться у Шахтарі до кінця контракту, – журналіст Циганик

У 32-річного лівого вінгера, у якого є чинна угода з Шахтарем до кінця червня 2022 року, був близьким до переходу в австрійський ЛАСК. Але в останню хвилину трансфер зірвався.

Контракт гравця вже начебто був узгоджений на 1,5 роки, а футболіст вже майже відправився на медогляд. Однак в іноземному клубі травмувались центрбек та нападник. Тому у ЛАСКу вирішили підсилити самі ці дві позиції.

На прихід нового третього футболіста у клубу вже немає коштів. Тому боси ЛАСКу вирішили відмовитись від варіанту з Коноплянкою.

Інші варіанти

Євген змушений розглядати інші варіанти. Буцімто гравець Шахтаря відновив перемовини з турецьким клубом. Також до нього проявляють інтерес клуби з Угорщини та Польщі.

Навряд футболіст залишиться у Шахтарі, де головний тренер Роберто Де Дзербі не розраховує у майбутньому на вінгера. А "гріти" лаву Коноплянка більше не захоче.

У сезоні-2021/2022 Коноплянка провів за донеччан лише два матчі, у яких не відзначився результативними діями.