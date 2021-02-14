Непробивний: як Лунін ефектно парирував удари гравців Реала – відео

Український голкіпер Реала Андрій Лунін знову показує дива у рамці воріт. Українець на тренуванні видав серію з потужних сейвів.

Андрій Лунін провів свій дебютний матч у футболці Реала не надто впевнено, що не скажеш про гру українського голкіпера на тренуваннях іспанського гранда.

Варте уваги Лунін може покинути Реал: Бетіс готовий дати українцю місце в основі

Диво-сейви Луніна

На відео воротар збірної України тягне класні удари футболістів "Королівського клубу". Спершу його вдалось парирувати постріли Модріча, Асенсіо, Іско та інших не менш зіркових гравців.

Цікаво, що скидання під удар робив сам головний наставник Реала Зінедін Зідан. Видно, що тренер не втратив кондицій та навіть не надто хороші передачі француз майстерно зупиняв та скидав своїм підопічним.

Зідан неодноразово відзначав роботу українця на тренуваннях, але дав Луніну лише один шанс в офіційному матчі у кубковому протистоянні проти Алькояно. Цей дебют можна віднести у пасив українцю через непереконливу гру у рамці воріт Реала.

З'явилась інформація, що Андрія може перейти в Бетіс. Клуб навіть не проти підписати повноцінний контракт з футболістом з України. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 3 мільйони євро. Угода Луніна з Реалом розрахований до кінця червня 2024 року.