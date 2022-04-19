Неприємна звістка для збірної: Маліновський отримав травму у матчі Аталанти

У понеділок, 18 квітня, Аталанта несподівано вдома поступилась Вероні. На жаль, матч 33 туру Серії А не зміг дограти українець Руслан Маліновський.

Кульгаючи покидав поле

Руслан Маліновський розпочав поєдинок у старті Аталанти. Однак атакувальний півзахисник провів на футбольному полі лише 34 хвилини, повідомляє 24 канал.

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Українець отримав травму та кульгаючи з допомогою медиків покинув межі поля. Маліновський достроково закінчив зустріч, у якій бергамівський клуб зазнав несподіваної поразки з рахунком 1:2. Замість футболіста на полі з'явився росіянин Олексій Міранчук.

За зіграний час Руслан встиг запам'ятатись жовтою карткою. Наразі невідомо серйозність пошкодження півзахисника Аталанти.

У сезоні-2021/2022 Маліновський відіграв 37 матчів, у яких забив 10 голів та зробив 5 асистів.

Після 32 поєдинків Аталанта з 51 очком посідає лише 8-ме місце у турнірній таблиці італійської Серії А. До найближчого конкурента, яким є Фіорентина, відставання у 5 пунктів.