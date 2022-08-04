Непереможний український боксер Вихрист дізнався дату бою, суперник - 45-річний боснієць
4 серпня 2022 , 19:36Читать новость на русском
Джерело:Tribuna.com
Український боксер Віктор Вихрист повертається на ринг. Наступний свій бій він проведе 13 серпня.
Віктор Вихрист виступає у важкій вазі. І на професійному ринзі вже провів 9 боїв, сім з яких закінчив достроковою перемогою. Попередній бій Вихрист провів 1 січня 2022 року, достроково здолавши грузина Яго Кіладзе.
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Тепер його наступним суперником буде 45-річний боснієць Аднан Редзовіч. На його рахунку 22 перемоги та 6 поразок на професійному ринзі.
Бій відбудеться в німецькому місті Гамбург 13 серпня. Він буде 8-раундовим.
Також у рамках цього вечора боксу ще один українець Ігор Шевадзуцький буде боксувати проти Кевіна Джонсона.