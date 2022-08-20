Непереможний український боксер виграв свій бій в андеркарті бою Усик – Джошуа 2

Український боксер Даніель Лапін провів свій черговий поєдинок в андеркарті бою Усик – Джошуа 2. І здобув впевнену перемогу.

Суперником Даніеля Лапіна був словак Йозеф Юрко. Їх бій тривав усі відведені 8 раундів, повідомляє 24 канал.

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Всі судді віддали перемогу українцю в кожному з раундів. У підсумку тричі по 80:72 та перемога Лапіна.

"Дякую усім за підтримку! Я пройшов дуже тривалий збір, який допоміг мені стати кращим. Хочу подякувати усій команді за допомогу та можливість виступати на такій арені. Особлива вдячність Олександру Усику – дякую, що віриш в мене, я буду і надалі робити все, що в моїх силах, щоб гідно представляти Україну", – написав після бою Даніель Лапін.



Лапін переміг Юрко / Фото facebook.com/Usyk-17-Promotions

Для Лапіна це вже шоста перемога на професійному ринзі. Попередній раз він бився теж в андеркарті бою Усик – Джошуа – 25 вересня 2021 року в Лондоні. Тоді він переміг поляка Павла Мартинюка.

Зазначимо, що Даніель є сином першого тренера Олександра Усика Сергія Лапіна.