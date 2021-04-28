Офіційно: непереможний Мейвезер проведе бій з популярним блогером Полом

Непереможний боксер Флойд Мейвезер-молодший повертається на професійний ринг. Американець влітку 2021 року зійдеться з зірковим блогером Логаном Полом.
Повернення Мейвезера
Флойд Мейвезер повернеться на ринг у виставковому бою. Поєдинок повинен був відбутись ще у лютому 2021 року, але був перенесений на 6 липня через пандемію коронавірусу.
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Боксери вийдуть на ринг на Hardrock Stadium у Маямі. Двобій відбудеться з глядачами на трибунах. Бій можна буде переглянути на телеканалі Showtime за системою платної трансляції.
6 липня 2021 року у Маямі. Я та Логан Пол будемо битись на Hardrock Stadium. Mayweather Promotions, Fanmio і Showtime об'єдналися, щоб влаштувати епічний івент. Квитки надійдуть у продаж наступного тижня,
– йдеться у пості Мейвезера.
- Непереможний Флойд Мейвезер ставав чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях.
- Нагадаємо, що Флойд завершив боксерську кар'єру в 2017 році, здобувши 50 перемог у 50 боях. Зараз він є відомим інвестором і власником промоутерської компанії.
- Американець провів останній бій 31 грудня 2018 року. У виставковому поєдинку Флойд легко переміг японського кікбоксера Тенсіна Нацукаву.