Непереможний боксер вщент розбив закривавленого суперника у чемпіонському бою: відео

У ніч з 30 на 31 січня в Лос-Анджелесі відбувся великий вечір боксу. Головним поєдинком став чемпіонський поєдинок у другій середній вазі за версією IBF між Калебом Плантом та Калебом Труаксом

Джерело: 24 канал

До бою 28-річний Плант підійшов у статусі непереможного боксера, який ще не знав смаку поразок. Чемпіон вже з перших секунд зустрічі взяв все під свій контроль. Суперник зміг лише поодиноко викинути декілька потужних ударів, які не стали великою загрозою для Планта.

Оце так: Боксер тричі безжально відправляв суперника в нокдаун за декілька секунд: відео

Потужна перемога

У середині поєдинку чемпіон розбив обличчя супернику, зупиняти кровотечу кинулись секунданти боксера. Труакс був шокований таким розвитком подій, тому так і не зумів взяти ініціативу у свої руки. За підсумками 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу Планту – 10:108.

Хто такий Калеб Плант? 28-річний американський боксер, який розпочав свою професійну кар'єру у 2014 році. У першому поєдинку Плант переміг нокаутом у першому раунді свого земляка Тревіса Девідсона. У січні 2019 року Калеб здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів над венесуельцем Хосе Ускатегом, завоювавши титул чемпіона світу за версією IBF у другій середній вазі.

Для непереможного Планта ця звитяга стала 21-ю у професійній кар'єрі. А його суперник зазнав 5-ї поразки при 31 успіху та 2-х нічиїх.

Відеоогляд бою