Юна українка виграла дебютне "золото" на Кубку Європи з лижної акробатики
Джерело:НОК України
У австрійському Обертауерні триває етап Кубка світу з лижної акробатики. Другий день змагань приніс у скарбничку збірної України медаль найвищого гатунку.
Українські фристайлісти продовжують підкорювати Олімп лижної акробатики. Берегівчанка Неллі Попович стала переможницею етапу Кубка Європи в австрійському Обертауерні.
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Дебютна перемога Попович
15-річна спортсменка отримала за свій стрибок 57,50 бала і всього на 0,49 бала випередила двох китаянок, які заробили однакову суму. Ще одна представниця України Анастасія Гасюк зупинилася за крок від медалі й посіла четверте місце.
Варто відзначити, що для Неллі Попович це перша нагорода на етапах Кубка світу з лижної акробатики.
Кубок Європи з лижної акробатики
- 1. Неллі Попович (Україна) – 260.00
- 2. Сюанчі Лю (Китай) — 208.00
- 3. Мейтінг Чен (Китай) — 156.00
- 4. Анастасія Гасюк (Україна) – 130.00
...
- 7. Діана Яблонська (Україна) — 93.60
- 8. Оксана Яцюк (Україна) – 83.20