Юна українка виграла дебютне "золото" на Кубку Європи з лижної акробатики

У австрійському Обертауерні триває етап Кубка світу з лижної акробатики. Другий день змагань приніс у скарбничку збірної України медаль найвищого гатунку.

Українські фристайлісти продовжують підкорювати Олімп лижної акробатики. Берегівчанка Неллі Попович стала переможницею етапу Кубка Європи в австрійському Обертауерні.

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Дебютна перемога Попович

15-річна спортсменка отримала за свій стрибок 57,50 бала і всього на 0,49 бала випередила двох китаянок, які заробили однакову суму. Ще одна представниця України Анастасія Гасюк зупинилася за крок від медалі й посіла четверте місце.

Варто відзначити, що для Неллі Попович це перша нагорода на етапах Кубка світу з лижної акробатики.

Кубок Європи з лижної акробатики

1. Неллі Попович (Україна) – 260.00

2. Сюанчі Лю (Китай) — 208.00

3. Мейтінг Чен (Китай) — 156.00

4. Анастасія Гасюк (Україна) – 130.00

...

7. Діана Яблонська (Україна) — 93.60

8. Оксана Яцюк (Україна) – 83.20

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні дві золоті нагороди на Кубку Європи з лижної акробатики здобув Дмитро Котовський. У загальному заліку українець посів друге місце.