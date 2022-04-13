Нехай краще не повертаються, – Вернидуб про Суркісів, які виїхали з України

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб захищає рідну країну від окупантів. Він відразу повернувся до України після повномасштабного вторгнення Росії.

Вернидуб про політиків, які втекли з України

Відомий тренер прокоментував рішення політиків виїхати з України на момент війни. Оскільки такі діячі присутні й у спорті, як брати Суркіси.

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Якщо вони повернуться, то їх повернуть в інше місце. Думаю, розумієте, в яке. І це буде дуже справедливо і правильно,

– зазначив тренер.

Фахівець наголосив, що тим політикам, які виїхали з України, краще не повертатися.

"Нехай краще не повертаються. Їх дії показали, на що вони гідні. Оці "куля в лоб" і так далі. Хай краще візьмуть цю кулю і дійсно засадять її собі в лоб. Хай ніколи сюди не повертаються і не заважають нам жити, будувати Україну та жити так, як ми хочемо", – додав Вернидуб.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб воює проти Росії на південному напрямку. Він веде службу у складі ЗСУ в артилерії.

Кар'єра Вернидуба у Шерифі