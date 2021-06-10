Нехай футбольна асоціація зараз бореться за форму, – оглядач Андріюк про зміну гасла

Українська асоціація футболу, яка розробляла цю форму для збірної та наносила гасла, прекрасно розуміла, яку реакцію це викличе в Росії. Вони мали бути до цього готовими.

Таку думку висловив футбольний оглядач Костянтин Андріюк. Він вважає, що тепер виглядає так, що Росія, на жаль, "нагнула нас через УЄФА".

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"Тому наша УАФ, на чолі з цілим членом виконкому УЄФА Андрієм Павелком, нехай вони борються, щоби ми не виглядали людьми, які програли в цій дуелі", – закликав він.

Якщо Україна відмовиться прибрати гасло з форми

УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з нової форми слоган "Героям слава". Відповідне рішення прийняли після скарги від Росії.

Як наголосив оглядач, якщо Україна не прибиратиме слоган "Героям слава" з форми – варіантів розвитку ніяких.

Збірна України зобов'язана і змушена виконати це рішення. Якщо відмовляємося, УЄФА може позбавити Україну статусу учасника Євро-2020,

– пояснив Андріюк.

Втім, як він додав, ніхто ніколи не піде на таке рішення й не буде цього робити. На жаль, за словами експерта, в України немає інших варіантів, як підкоритися УЄФА.

"Але який буде резонанс. Вочевидь вони хотіли гарного хайпу, розголосу, піару. То нехай відстоюють його до кінця", – зазначив оглядач.

Мотиви асоціації

Андріюк назвав рішення нанести гасла – "патріотизмом та зароблянням політичних балів, популярності, та грою на емоціях вболівальників". Навіть попри те, що всі із самого початку знали, що це викличе негативну реакцію з боку Росії.

"Давайте прекрасно розуміти, якщо ви берете на себе таку відповідальність, будь ласка, боріться до кінця. Несіть її, щоби потім не виглядали людьми, яких "нагнули", – додав він.

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