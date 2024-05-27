Небачений попит на полтавців: лідерами Ворскли цікавляться Шахтар і клуб Серії А

Полтавська Ворскла цього літа може недорахуватись кількох ключових футболістів. Утім, цілком можливо, що за двох гравців вдасться отримати гарну компенсацію.

До лідера нападу Ворскли Руслана Степанюка, який залишить клуб, проявляють інтерес Металіст 1925 та Верес. Багато буде залежати від того, яка з цих команд збереже прописку в УПЛ.

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Попит на юних талантів Ворскли

Також у Ворсклі можуть розпрощатися з універсалом Іллею Крупським, але за умови, що до клубу надійде гідна фінансова пропозиція. Останнім клубом, який проявляє інтерес до перспективного полтавця, є італійський Торіно.

Ще один гравець, на трансфері якого Ворскла може добре заробити – воротар Павло Ісенко. За ним продовжує уважно слідкувати чемпіон Шахтар.

Зазначимо, що 20-річний Павло Ісенко провів у минулому сезоні 35 матчів, у яких пропустив 51 гол. 9 разів він зумів зберегти ворота в недоторканності.

19-річний Ілля Крупський забив один м'яч та віддав три асисти в 29 поєдинках. І в Ісенка, і в Крупського є досвід ігор у кваліфікації Ліги конференцій.